Spectacles Lundi bleu et La grotte La Mégisserie Saint-Junien
Spectacles Lundi bleu et La grotte La Mégisserie Saint-Junien jeudi 21 mai 2026.
Saint-Junien
Spectacles Lundi bleu et La grotte
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Plongez dans une soirée de danse intense et inspirante, où les corps racontent des histoires d’hier et d’aujourd’hui.
Avec Lundi Bleu, la Cie Non-lieu Maxime Aubert revisite l’esprit du “Saint Lundi”, ce temps suspendu autrefois dédié au repos. Sur scène, le danseur-chorégraphe fait revivre les gestes des artisan·e·s vitraillistes, tisserands, céramistes dans une exploration sensible du travail manuel et de la transmission des savoir-faire.
Puis, laissez-vous happer par La Grotte, une création de la Cie Drama Pol Pi. Inspiré par la grotte des Combarelles en Dordogne, l’artiste entre en résonance avec des figures vieilles de 13 000 ans. Entre mémoire, imaginaire et transe, il donne vie à une danse habitée, presque primitive.
Deux univers, deux écritures, pour une expérience vibrante à partager dès 16 ans. .
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98
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English : Spectacles Lundi bleu et La grotte
L’événement Spectacles Lundi bleu et La grotte Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin
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