Atelier participatif Et si on ralentissait juste une heure? Saint-Junien
Atelier participatif Et si on ralentissait juste une heure? Saint-Junien jeudi 21 mai 2026.
Saint-Junien
Atelier participatif Et si on ralentissait juste une heure?
13 Rue Thomas Edison Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 08:30:00
fin : 2026-05-21 09:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Commencez la journée autrement avec cet atelier participatif sous forme de petit-déjeuner, où convivialité et échanges sont au rendez-vous ! Autour d’une table gourmande, prenez le temps de savourer boissons chaudes, douceurs et produits de saison tout en partageant idées, expériences et inspirations. Dans une ambiance détendue et chaleureuse, chacun est invité à participer, s’exprimer et repartir avec de nouvelles perspectives. Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête d’un moment agréable, cet atelier est l’occasion idéale de mêler plaisir gustatif et enrichissement personnel. Un vrai moment de rencontre pour bien démarrer la journée ! .
13 Rue Thomas Edison Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 35 70
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English : Atelier participatif Et si on ralentissait juste une heure?
L’événement Atelier participatif Et si on ralentissait juste une heure? Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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