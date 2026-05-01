Soirée Franco-Portugaise Salle des congrès Saint-Junien

Saint-Junien

Soirée Franco-Portugaise

Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous emporter par une soirée haute en couleurs à Saint-Junien ! Direction le Palais des Congrès du Châtelard pour une immersion chaleureuse aux accents franco-portugais. Dès 20h, partagez un moment convivial autour d’un délicieux repas typique, avant de vibrer au rythme d’un spectacle choral sur le thème du voyage. L’ambiance se prolonge avec une animation DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Entre saveurs, musique et bonne humeur, cette soirée ouverte à tous promet un véritable dépaysement sans quitter le territoire. Pensez à réserver avant le 16 mai ! .

Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 67 18 01

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English : Soirée Franco-Portugaise

L’événement Soirée Franco-Portugaise Saint-Junien a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin