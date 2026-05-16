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Festival Au Bout du Conte Rue Jean Teillet Saint-Junien

Festival Au Bout du Conte Rue Jean Teillet Saint-Junien

Festival Au Bout du Conte Rue Jean Teillet Saint-Junien samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue Jean Teillet

Adresse : Médiathèque

Ville : 87200 Saint-Junien

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Junien

Festival Au Bout du Conte

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Embarquez pour un doux voyage musical avec les Contes en-chantés ! Suivez les aventures d’une petite goutte d’eau tombée de son nuage, qui part à la découverte du monde jusqu’à rejoindre la mer. Au fil de son périple, les tout-petits rencontrent des personnages attachants dans un univers tendre et poétique, rythmé par des chansons et des comptines à gestes.
Parents et enfants sont invités à participer ensemble à cette parenthèse pleine de douceur, où l’histoire se vit autant qu’elle s’écoute. Et après le conte, la fête continue avec le bal des tout-petits ! Maracas à la main, petits et grands chantent, dansent et partagent un moment joyeux et complice.
Un spectacle musical participatif spécialement imaginé pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Gratuit, sur inscription et accessible aux personnes à mobilité réduite.   .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 

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English : Festival Au Bout du Conte

L’événement Festival Au Bout du Conte Saint-Junien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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