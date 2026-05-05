Expositions collections ou quand les accessoires du passé nous racontent une histoire Salle des congrès Saint-Junien
Expositions collections ou quand les accessoires du passé nous racontent une histoire Salle des congrès Saint-Junien samedi 9 mai 2026.
Saint-Junien
Expositions collections ou quand les accessoires du passé nous racontent une histoire
Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Plongez dans un voyage fascinant à travers le temps à Saint-Junien ! La Salle des Congrès du Châtelard accueille une exposition unique dédiée aux collections d’objets anciens. Ici, chaque accessoire raconte une histoire ombrelles élégantes, outils d’autrefois ou objets du quotidien deviennent les témoins d’époques révolues. Curieux, passionnés ou simples amateurs de belles découvertes, laissez-vous surprendre par la richesse et l’authenticité des pièces présentées.
Dans une ambiance conviviale, prenez le temps d’échanger avec les exposants et de partager souvenirs et anecdotes. Une sortie idéale à vivre en famille ou entre amis, entre découverte et nostalgie. Et bonne nouvelle l’entrée est gratuite ! Une belle occasion de s’évader… tout près de chez vous. .
Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine eurofer@sfr.fr
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English : Expositions collections ou quand les accessoires du passé nous racontent une histoire
L’événement Expositions collections ou quand les accessoires du passé nous racontent une histoire Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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