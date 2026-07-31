LE BOUQUET FINAL, Cie des vagabondes HARDIVILLIERS-EN-VEXIN La Corne-en-Vexin

Informations pratiques

La Corne-en-Vexin

LE BOUQUET FINAL, Cie des vagabondes

HARDIVILLIERS-EN-VEXIN 2 RUE AVRON La Corne-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La maison Avron ouvre ses portes, son jardin, ses secrets à de multiples entresorts, et vous accueille pour passer un moment “extra-ordinaire”, et fêter avec joie et trompette les deux années de présence et de rencontres des artistes de la compagnie des vagabondes dans le Vexin-Thelle.

Vous pourrez également découvrir le récit en illustrations, photos, correspondances et sons des deux années de résidence-mission des vagabondes. Et tout cela ponctué par les musicien.nes de la compagnie et du territoire qui participeront toute la journée à la joie.

La maison Avron ouvre ses portes, son jardin, ses secrets à de multiples entresorts, et vous accueille pour passer un moment “extra-ordinaire”, et fêter avec joie et trompette les deux années de présence et de rencontres des artistes de la compagnie des vagabondes dans le Vexin-Thelle.

Vous pourrez également découvrir le récit en illustrations, photos, correspondances et sons des deux années de résidence-mission des vagabondes. Et tout cela ponctué par les musicien.nes de la compagnie et du territoire qui participeront toute la journée à la joie. .

HARDIVILLIERS-EN-VEXIN 2 RUE AVRON La Corne-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Avron House opens its doors, its garden, and its secrets—with their many twists and turns—and welcomes you to spend an “extraordinary” moment, and to celebrate with joy and fanfare the two years of presence and encounters with the artists of the Compagnie des Vagabondes in the Vexin-Thelle region.

You’ll also be able to discover the story—through illustrations, photos, correspondence, and sounds—of Les Vagabondes’ two-year residency and mission. And all of this will be punctuated by musicians from the company and the local area, who will join in the festivities throughout the day.

L’événement LE BOUQUET FINAL, Cie des vagabondes La Corne-en-Vexin a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre