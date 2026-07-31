L’Échappée des Grandes Folies Rue Marque La Corne-en-Vexin

Informations pratiques

La Corne-en-Vexin

L’Échappée des Grandes Folies

Rue Marque HARDIVILLIERS-EN-VEXIN La Corne-en-Vexin Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Ce cabaret s’invite chez les habitants, dans la salle de d’habitude transformée pour rêver joyeusement. Des numéros interprétés par des comédiens, chanteurs, danseurs s’enchainent et sont accompagnés en live par un musicien-comédien-chanteur. Éventails, French cancan, plumes et scène tournante le clin d’oeil à la revue et aux Folies Bergères est assumé. Chansons célèbres et trésors oubliés du répertoire sont choisis pour leur troublante modernité ou leurs délicieux anachronismes. Une soirée de revue, d’humour et de fantaisie. Quelque part entre tradition et subversion.

Ce cabaret s’invite chez les habitants, dans la salle de d’habitude transformée pour rêver joyeusement. Des numéros interprétés par des comédiens, chanteurs, danseurs s’enchainent et sont accompagnés en live par un musicien-comédien-chanteur. Éventails, French cancan, plumes et scène tournante le clin d’oeil à la revue et aux Folies Bergères est assumé. Chansons célèbres et trésors oubliés du répertoire sont choisis pour leur troublante modernité ou leurs délicieux anachronismes. Une soirée de revue, d’humour et de fantaisie. Quelque part entre tradition et subversion. .

Rue Marque HARDIVILLIERS-EN-VEXIN La Corne-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

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English :

This cabaret makes its way into the homes of local residents, in “the usual room,” which has been transformed into a space for joyful daydreaming. A series of acts performed by actors, singers, and dancers follow one after another, accompanied live by a musician-actor-singer. Fans, the French can-can, feathers, and a revolving stage—the nod to revue theater and the Folies Bergères is unmistakable. Famous songs and long-forgotten gems from the repertoire are chosen for their startling modernity or their delightful anachronisms. An evening of revue, humor, and fantasy—somewhere between tradition and subversion.

L’événement L’Échappée des Grandes Folies La Corne-en-Vexin a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre