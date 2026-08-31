Le brunch du Grand-Marché Grand Marché de Vichy Vichy
dimanche 29 novembre 2026 · Grand Marché de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Le brunch du Grand-Marché
Grand Marché de Vichy 2 place Victor Léger Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 09:45:00
fin : 2026-11-29 14:00:00
Date(s) :
2026-11-29
A l’occasion du 20ème anniversaire du Grand Marché, venez découvrir ou redécouvrir ce site vichyssois emblématique de la gastronomique française lors d’un brunch exceptionnel sur sa mezzanine.
.
Grand Marché de Vichy 2 place Victor Léger Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the 20th anniversary of Le Grand Marché, come discover or rediscover this iconic Vichy landmark of French gastronomy during an exceptional brunch on its mezzanine.
L’événement Le brunch du Grand-Marché Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Visites guidées des Nouvelles expositions 2026 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy 10 septembre 2026
- Théâtre L’invité surprise Back Step Théâtre Vichy 11 septembre 2026
- Journée portes ouvertes Kids Club Montessori École Vichy Montessori Vichy 12 septembre 2026
- Course et Marche solidaire Tour des Juges Vichy 13 septembre 2026
- Exposition de photographies Drapés Urbans Vichy, architecture et costumes impériaux à la lumiére de l’UNESCO Place de l’Hôtel de Ville Vichy 14 septembre 2026