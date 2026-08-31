Le brunch du Grand-Marché Grand Marché de Vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

Le brunch du Grand-Marché

Grand Marché de Vichy 2 place Victor Léger Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 09:45:00

fin : 2026-11-29 14:00:00

Date(s) :

2026-11-29

A l’occasion du 20ème anniversaire du Grand Marché, venez découvrir ou redécouvrir ce site vichyssois emblématique de la gastronomique française lors d’un brunch exceptionnel sur sa mezzanine.

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Grand Marché de Vichy 2 place Victor Léger Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

To celebrate the 20th anniversary of Le Grand Marché, come discover or rediscover this iconic Vichy landmark of French gastronomy during an exceptional brunch on its mezzanine.

L’événement Le brunch du Grand-Marché Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations