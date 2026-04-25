Le bureau de l’invisible à Appoigny Appoigny
Le bureau de l’invisible à Appoigny Appoigny samedi 2 mai 2026.
Appoigny
Le bureau de l’invisible à Appoigny
Place de la Collégiale Appoigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02 21:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Joséphine et Clément s’installent à Appoigny pendant deux semaines. Ils concoctent une journée familiale et ouverte à toutes et tous, et vous invitent à raconter vos histoires et vos liens avec l’invisible et le paranormal. Cette collecte inspirera le texte de leur futur spectacle Karma. .
Place de la Collégiale Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com
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English : Le bureau de l’invisible à Appoigny
L’événement Le bureau de l’invisible à Appoigny Appoigny a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)