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Le bureau de l’invisible à Appoigny Appoigny

Le bureau de l’invisible à Appoigny Appoigny samedi 2 mai 2026.

Adresse : Place de la Collégiale

Ville : 89380 Appoigny

Département : Yonne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Appoigny

Le bureau de l’invisible à Appoigny

Place de la Collégiale Appoigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02 21:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Joséphine et Clément s’installent à Appoigny pendant deux semaines. Ils concoctent une journée familiale et ouverte à toutes et tous, et vous invitent à raconter vos histoires et vos liens avec l’invisible et le paranormal. Cette collecte inspirera le texte de leur futur spectacle Karma.   .

Place de la Collégiale Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24  accueil@auxerreletheatre.com

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English : Le bureau de l’invisible à Appoigny

L’événement Le bureau de l’invisible à Appoigny Appoigny a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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