Informations pratiques

Trégrom

Le Cabaret de la lune

Trégrom Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Comédie de Anne Busnel.

Entre 1860 et 1900, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se préparent en coulisses, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret. Ce soir-là est un peu particulier la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit monde se trouve étrangement troublé. Cette drôle de lune portera chacun à une révélation de soi, et… des autres.

?Entre réalisme et fantaisie, Le Cabaret de la Lune nous fait voyager dans une autre époque artistique et humaine qui ressemblerait bien à la nôtre. On assiste à la fois à la vie d’une troupe en direct, en coulisses, en loge, et à un spectacle avec des numéros d’avant 1900.

?La mise en scène est immersive. La troupe joue sans scène, en frontal, mais aussi, derrière, autour, et parmi le public grâce à des chemins de jeu. Cela permet des scènes en mouvement et une grande proximité avec le public. Les spectateurs peuvent ainsi avoir le sentiment de se retrouver au milieu d’un tournage de cinéma. .

Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98

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English :

L’événement Le Cabaret de la lune Trégrom a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose