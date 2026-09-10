Le cabaret du docteur Love Théâtre La Ruche Nantes
vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 20:00 – 21:30
Gratuit : non Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Il est étonnant de constater qu’à notre époque tout le monde ne semble pas encore totalement disposé à rater sa vie amoureuse. Tout est pourtant là, à portée de main, pour nous montrer la voie. Tout est là pour nous détourner de la folle tentation de l’installer durablement dans notre existence. Heureusement, transformé en Docteur Love, Yves Cusset animera en direct et en public l’émission « L’amour qui fait boum », afin de répondre à toutes nos questions sur la relation amoureuse et de nous offrir une méthodologie en règle du foirage sentimental, pour apprendre à échouer plus, à échouer mieux, jusqu’à faire de l’échec une oeuvre d’art. Et oui, quitte à faire n’importe quoi, autant être armé d’un véritable savoir-faire !https://youtu.be/p-2ADQj2Xcc?si=K9caDX_diKy-ofri
Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/34451/yves-cusset-le-cabaret-du-docteur-love
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