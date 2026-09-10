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Le cabaret du docteur Love Théâtre La Ruche Nantes

vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

Le cabaret du docteur Love Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 20:00 – 21:30
Gratuit : non  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Il est étonnant de constater qu’à notre époque tout le monde ne semble pas encore totalement disposé à rater sa vie amoureuse. Tout est pourtant là, à portée de main, pour nous montrer la voie. Tout est là pour nous détourner de la folle tentation de l’installer durablement dans notre existence. Heureusement, transformé en Docteur Love, Yves Cusset animera en direct et en public l’émission « L’amour qui fait boum », afin de répondre à toutes nos questions sur la relation amoureuse et de nous offrir une méthodologie en règle du foirage sentimental, pour apprendre à échouer plus, à échouer mieux, jusqu’à faire de l’échec une oeuvre d’art. Et oui, quitte à faire n’importe quoi, autant être armé d’un véritable savoir-faire !https://youtu.be/p-2ADQj2Xcc?si=K9caDX_diKy-ofri

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/34451/yves-cusset-le-cabaret-du-docteur-love


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