Le Cabaret Magnifique 1926, Musée des Beaux Arts, Orléans

Informations pratiques

Le Cabaret Magnifique 1926 14 et 15 novembre Musée des Beaux Arts Loiret

Sur réservation auprès de l’Astrolabe (10€/15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-15T00:00:00+01:00 – 2026-11-15T02:00:00+01:00

1926. Au coeur des Années Folles, on swingue au son du jazz, les avant-gardes réinventent le monde, cabarets et casinos enflamment les esprits. Le temps d’une soirée, le musée des Beaux-Arts remonte le temps et se transforme en cabaret magnifique, lieu de rencontre glamour, et fait souffler sur Orléans un vent d’extravagance. Au programme, casino, dancing, karaoké, DJ, ateliers, concerts au coeur des collections.

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lastrolabe.org/agenda/239-LE-CABARET-MAGNIFIQUE-1926?session=239 »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Le temps d’une soirée, le musée des Beaux-Arts remonte le temps et se transforme en cabaret magnifique

Musées d’Orléans