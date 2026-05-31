Le Cabaret singulier (théâtre musical), L’Incongru, Avignon

Le Cabaret singulier (théâtre musical) 4 – 14 juillet L’Incongru Vaucluse

– Plein tarif : 13 €

– Carte Off et Tarif réduit (étudiants, chômeurs, RSA, plus de 65 ans, PSH) : 9 €

– Moins de 12 ans : 5 €

BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T13:10:00+02:00

Fin : 2026-07-14T12:00:00+02:00 – 2026-07-14T13:10:00+02:00

Un père autoritaire tente de façonner l’avenir de sa fille, une adolescente rebelle. Mais l’arrivée d’une employée de maison transforme l’habitat en véritable terrain d’expérimentations, où règlements absurdes, quiproquos et élans de liberté s’enchaînent de manière endiablée.

Avec Pascal Pistone, Adèle Pistone et Mathilde Chatin

Tout public – durée : 1h10

Infos sur 3.vivaarte.fr

Billetterie : https://www.billetteries.fr/billetterie/le-cabaret-singulier-festival-off-davign

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 600 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

ADÈLE PISTONE : Élevée dans la musique depuis sa plus tendre enfance, Adèle apprend le piano et la danse sur le bassin d’Arcachon. Elle étudie également, avec son père, l’harmonie, l’improvisation au piano et la composition. À 10 ans, elle interprète au piano son premier récital de ciné-concert, au Musée d’Aquitaine de Bordeaux. Depuis, elle enchaîne chaque année plus d’une trentaine de représentations (ciné-concerts, spectacles de théâtre musical), dans un répertoire très éclectique. À 15 ans, Adèle a déjà composé plus d’une soixantaine d’oeuvres musicales.

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis trois ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons «Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin». Également diplômée de la Licence «Musiques actuelles, Jazz et Chanson» de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 200 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

L’Incongru 56 rue de la Bonneterie Avignon 84005 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 31 21 40 »}, {« type »: « email », « value »: « incongru.avignon@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.billetteries.fr/billetterie/le-cabaret-singulier-festival-off-davign »}]

Un spectacle musical délirant mêlant piano, divers instruments, chant, comédie, danse et vidéo !