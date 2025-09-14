Le Cadre Noir, Le Cadre Noir, Saumur

Informations pratiques

Le Cadre Noir 19 et 20 septembre Le Cadre Noir Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le Cadre noir de Saumur fait rayonner l’équitation de tradition française, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Visites, matinales et spectacles sont proposés au public tout au long de l’année.

Visites guidées des lieux possibles (dans la limite des places disponibles)

Réservation obligatoire

Tarifs : 7€ enfants / 9€ adultes

Le Cadre Noir 170 avenue du Cadre Noir, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « visites.cadrenoir@ifce.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 53 50 60 »}]

Le Cadre noir de Saumur fait rayonner l’équitation de tradition française, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Visites, matinales et spectacles sont proposés au tout…

© Benoit Lemaire – IFCE