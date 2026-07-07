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Le café de l’école fête ses 1 an Café de l’école Saint-Pierre

vendredi 10 juillet 2026 · Café de l'école · Saint-Pierre

Le café de l’école fête ses 1 an Café de l’école Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Café de l'école
Adresse
36 Grande Rue
Ville
39150 Saint-Pierre
Département
Jura
Tarif

Saint-Pierre

Le café de l’école fête ses 1 an

Café de l’école 36 Grande Rue Saint-Pierre Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le café de l’école à Saint-Pierre fête ses 1 an. Venez passer un moment convivial dès 19h,
Toutes les consos sont à 2€
Au programme
Présence du food truck la Galette comtoise sur place avec pita, tacos, naan indien et dessert réservation fortement conseillée.
à 20h00 concert Lyden (Pop/rock reprises
à 22h00 Bal dans la cour de l’école avec playlists dansantes.
Soirée gratuite, ouverte à toutes & tous.   .

Café de l’école 36 Grande Rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le café de l’école fête ses 1 an

L’événement Le café de l’école fête ses 1 an Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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