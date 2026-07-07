Le café de l’école fête ses 1 an Café de l’école Saint-Pierre

Informations pratiques

Saint-Pierre

Le café de l’école fête ses 1 an

Café de l’école 36 Grande Rue Saint-Pierre Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le café de l’école à Saint-Pierre fête ses 1 an. Venez passer un moment convivial dès 19h,

Toutes les consos sont à 2€

Au programme

Présence du food truck la Galette comtoise sur place avec pita, tacos, naan indien et dessert réservation fortement conseillée.

à 20h00 concert Lyden (Pop/rock reprises

à 22h00 Bal dans la cour de l’école avec playlists dansantes.

Soirée gratuite, ouverte à toutes & tous. .

Café de l’école 36 Grande Rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le café de l’école fête ses 1 an

L’événement Le café de l’école fête ses 1 an Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX