Saint-Pierre

Les mardis Vins & Fromages d’Alsace

1 rue Principale Saint-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-01 17:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Accords vins & fromages alsaciens avec un vigneron différent chaque semaine !

Chaque mardi de juin à août, de 17h à 19h, un vigneron sera présent pour vous faire découvrir ses cuvées et échanger directement avec vous.

Cette dégustation sera accompagnée d’une dégustation de nos fromages.

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1 rue Principale Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 17 98 67 contact@ferme-haag.fr

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English :

Alsatian wine & cheese pairings with a different winemaker every week!

L’événement Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr