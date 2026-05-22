Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre
Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre lundi 1 juin 2026.
Saint-Pierre
Les mardis Vins & Fromages d’Alsace
1 rue Principale Saint-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-01 17:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Accords vins & fromages alsaciens avec un vigneron différent chaque semaine !
Chaque mardi de juin à août, de 17h à 19h, un vigneron sera présent pour vous faire découvrir ses cuvées et échanger directement avec vous.
Cette dégustation sera accompagnée d’une dégustation de nos fromages.
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1 rue Principale Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 17 98 67 contact@ferme-haag.fr
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English :
Alsatian wine & cheese pairings with a different winemaker every week!
L’événement Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr
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