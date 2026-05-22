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Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre

Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre lundi 1 juin 2026.

Adresse : 1 rue Principale

Ville : 67140 Saint-Pierre

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Saint-Pierre

Les mardis Vins & Fromages d’Alsace

1 rue Principale Saint-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-01 17:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Accords vins & fromages alsaciens avec un vigneron différent chaque semaine !
Chaque mardi de juin à août, de 17h à 19h, un vigneron sera présent pour vous faire découvrir ses cuvées et échanger directement avec vous.
Cette dégustation sera accompagnée d’une dégustation de nos fromages.

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1 rue Principale Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 17 98 67  contact@ferme-haag.fr

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English :

Alsatian wine & cheese pairings with a different winemaker every week!

L’événement Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr

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