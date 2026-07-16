Visite guidée de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique (OVSM-IPGP), OVSM-IPGP, Saint-Pierre

Informations pratiques

Visite guidée de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique (OVSM-IPGP) Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 OVSM-IPGP Martinique

Inscription OBLIGATOIRE, 30 personnes max par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite guidée de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique (OVSM-IPGP)

l’OVSM-IPGP ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (visites guidées, missions et activités de l’Observatoire).

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’OVSM-IPGP propose une visite de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique.

L’OVSM-IPGP présentera ses missions, ses activités, son mode de fonctionnement, ses infrastructures et les métiers des observatoires.

Ces visites sont gratuites, mais sur inscription OBLIGATOIRE, puisque nous ne pouvons pas recevoir plus de 30 personnes à la fois.

Inscription en ligne: s’inscrire ici

Pour tout renseignements: +596 596 78 41 41.

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Un nouvel observatoire voit ensuite le jour sur le Morne Moustin en 1935, après la dernière période éruptive de 1929 à 1932 et c’est en 1946 que la mission de surveillance du volcan est confiée à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP).

En 2019, l’observatoire volcanologique et sismologique de Martinique s’installe dans un nouveau bâtiment parasismique et paracyclonique, sur le morne la Rosette à Saint-Pierre, construit et mis à disposition par la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).

Dans le cadre des services nationaux d’observation du CNRS-INSU, les missions confiées à l’IPGP, via son observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, sont principalement l’observation de l’activité du volcan de la Montagne Pelée, le suivi en continu de la sismicité locale de la Martinique, de la sismicité régionale de l’arc des Petites Antilles et du maintien d’un système de détection automatique de lahars.

L’observatoire contribue également à l’alerte montante pour les tsunamis dans la Caraïbe.

Il participe à des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des Sciences de la Terre, notamment en coopération avec les organismes scientifiques régionaux, il informe les autorités responsables de la protection des personnes et des biens et participe à différents projets de prévention et de diffusion des connaissances.

Le nouveau bâtiment de l’observatoire, les instruments et équipements de pointe dont il est doté et les différents projets internationaux auxquels ses équipes participent font de l’OVSM-IPGP une plateforme de recherche, d’observation et de collaboration de haut niveau à la fois régionale et internationale. Réservation obligatoire

Visite guidée de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique (OVSM-IPGP)

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