Informations pratiques

Natzwiller

Le camp d’internement du Struthof 1944-1945

Route départementale 130 Natzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite guidée explore une période moins connue de l’histoire du site l’ouverture, dès le 27 novembre 1944, d’un camp d’internement administratif par les autorités françaises. Destiné à prévenir les violences de l’épuration et à contrôler les personnes suspectées de collaboration, il s’inscrit dans un réseau plus large de camps en Alsace et en France, jusqu’à sa fermeture en novembre 1945.

Une visite guidée explore une période moins connue de l’histoire du site l’ouverture, dès le 27 novembre 1944, d’un camp d’internement administratif par les autorités françaises. Destiné à prévenir les violences de l’épuration et à contrôler les personnes suspectées de collaboration, il s’inscrit dans un réseau plus large de camps en Alsace et en France, jusqu’à sa fermeture en novembre 1945. .

Route départementale 130 Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 44 57

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English :

A guided tour explores a lesser-known period in the site’s history: the opening, on November 27, 1944, of an administrative internment camp by the French authorities. Intended to prevent the violence of the “purge” and to monitor those suspected of collaboration, it was part of a broader network of camps in Alsace and throughout France, untilit was closed in November 1945.

L’événement Le camp d’internement du Struthof 1944-1945 Natzwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche