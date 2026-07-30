Informations pratiques

Natzwiller

Mémorial du Camp de Concentration de Natzweiler-Struthof

Natzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

En plus des visites guidées thématiques proposées pour les JEP, profitez des visites guidées classiques sur l’histoire du camp de concentration (proposées également toute l’année).

Journées Européennes du Patrimoine Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2025, en plus des visites guidées thématiques, retrouvez les visites guidées classiques proposées toute l’année L’histoire du camp de concentration de Natzweiler-Struthof. 0 .

Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 44 67

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English :

In addition to the themed tours offered for the YPD, enjoy the classic guided tours on the history of the concentration camp (also offered all year round).

L’événement Mémorial du Camp de Concentration de Natzweiler-Struthof Natzwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche