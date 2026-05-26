Le Cap Fréhel au crépuscule au pied du phare Plévenon
Le Cap Fréhel au crépuscule au pied du phare Plévenon jeudi 23 juillet 2026.
Plévenon
Le Cap Fréhel au crépuscule
au pied du phare D34 Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Balade à la nuit tombante, rencontres inattendues et sensation insolite
A partir de 8 ans. .
au pied du phare D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Le Cap Fréhel au crépuscule Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps
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