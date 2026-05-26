Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Cap Fréhel au crépuscule au pied du phare Plévenon

Le Cap Fréhel au crépuscule au pied du phare Plévenon jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : au pied du phare

Adresse : D34

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Plévenon

Le Cap Fréhel au crépuscule

au pied du phare D34 Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Balade à la nuit tombante, rencontres inattendues et sensation insolite
A partir de 8 ans.   .

au pied du phare D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Cap Fréhel au crépuscule Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps

À voir aussi à Plévenon (Côtes-d'Armor)