Le Cap Fréhel au crépuscule au pied du phare Plévenon

Plévenon

Le Cap Fréhel au crépuscule

au pied du phare D34 Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Balade à la nuit tombante, rencontres inattendues et sensation insolite

A partir de 8 ans. .

au pied du phare D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Le Cap Fréhel au crépuscule Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps