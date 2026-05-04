LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUP — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes
LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUP — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes mercredi 6 mai 2026.
LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUP — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Mercredi 6 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter
LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE de Zdeněk Miler
40 min, République tchèque, 2014
La joyeuse Petite Taupe revient au cinéma dans des aventures inédites. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs et spectatrices !
GOÛTER / ANIMATION
MER 06 05 15h30
À l’issue de la projection, profitez d’un atelier pour les tout-petits, suivi d’un goûter gourmand au Bar du TNB.
Tarif : 5,50 € atelier + goûter
Et film au tarif habituel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T17:30:00.000+02:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4218
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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