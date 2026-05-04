LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUP — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Mercredi 6 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE de Zdeněk Miler

40 min, République tchèque, 2014

La joyeuse Petite Taupe revient au cinéma dans des aventures inédites. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs et spectatrices !

GOÛTER / ANIMATION

MER 06 05 15h30

À l’issue de la projection, profitez d’un atelier pour les tout-petits, suivi d’un goûter gourmand au Bar du TNB.

Tarif : 5,50 € atelier + goûter

Et film au tarif habituel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T17:30:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4218

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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