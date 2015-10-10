Le carnaval des animaux La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Le carnaval des animaux

Mardi 1er décembre 2026 de 14h15 à 15h15 et de 19h à 20h.

2 séances dont celle de l’après-midi réservée aux scolaires. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Un joyeux petit théâtre animalier, avec la musique imagée de Camille Saint-Saëns et une facétieuse mise en voix de Julie Depardieu.Enfants

Julie Depardieu, récitante

Da-Min Kim et Dali Feng, violons

Magali Demesse, alto

Xavier Chatillon, violoncelle

Virgile Aragau, flûte

Valentin Favre, clarinette

Jean-René Da Conceicao, contrebasse

Mathieu Schaefer, percussions

Vladik Polionov et Olivier Lechardeur, pianos



Composé en 1886, dans un petit village autrichien, pour un concert de Mardi-Gras, Le Carnaval des animaux a ensuite été joué à Paris chez des particuliers. Craignant pour sa réputation de musicien sérieux, Saint-Saëns s’est opposé à son exécution publique, à l’exception du Cygne .



Après la mort du compositeur, cette fantaisie zoologique est devenue son œuvre la plus célèbre. Notamment Aquarium qui ouvre chaque séance du Festival de Cannes.



Maître de l’humour absurde, Francis Blanche a écrit un texte facétieux qui n’a toujours pas été détrôné. Autour du super soliste Da-Min Kim, des solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille retrouvent les pianistes Vladik Polionov, Olivier Lechardeur et la talentueuse Julie Depardieu.



Vive nos amis à quatre pattes !





PROGRAMME



MOZART- GRIEG

Sonate n°16 K 545 (arrangement pour deux pianos)

CAMILLE SAINT-SAËNS

Le Carnaval des animaux .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A joyful little animal theater, with the imaginative music of Camille Saint-Saëns and a mischievous voice production by Julie Depardieu.

L’événement Le carnaval des animaux Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille