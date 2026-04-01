Le carnaval des animaux Médiathèque Saint-Aigulin

Saint-Aigulin

Le carnaval des animaux

Médiathèque 1 place Jules Ferry Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Les animaux se sont échappés ! Viens écouter l’équipe de musiciens détectives partie à leur recherche.

Le Théâtre National de Bretagne nous propose une version revisitée et adaptée à tout public de l’œuvre de Camille Saint-Saëns.

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Médiathèque 1 place Jules Ferry Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

The animals have escaped! Come and listen to the team of musician detectives on their quest.

Théâtre National de Bretagne presents a revisited version of Camille Saint-Saëns? work, suitable for all audiences.

L’événement Le carnaval des animaux Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge