Le carnaval des animaux Médiathèque Saint-Aigulin
Le carnaval des animaux Médiathèque Saint-Aigulin mercredi 29 avril 2026.
Saint-Aigulin
Le carnaval des animaux
Médiathèque 1 place Jules Ferry Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Les animaux se sont échappés ! Viens écouter l’équipe de musiciens détectives partie à leur recherche.
Le Théâtre National de Bretagne nous propose une version revisitée et adaptée à tout public de l’œuvre de Camille Saint-Saëns.
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Médiathèque 1 place Jules Ferry Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
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English :
The animals have escaped! Come and listen to the team of musician detectives on their quest.
Théâtre National de Bretagne presents a revisited version of Camille Saint-Saëns? work, suitable for all audiences.
L’événement Le carnaval des animaux Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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