Le Carnaval Pourleth fête son centenaire ! Guémené-sur-Scorff
Le Carnaval Pourleth fête son centenaire ! Guémené-sur-Scorff samedi 23 mai 2026.
Le Carnaval Pourleth fête son centenaire !
Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
En 1925, des Guémenois organisèrent un carnaval pour la Mi-Carême. Malgré quelques années d’interruption, des changements d’appellation et de date, la tradition a perduré. Désormais, à Guémené-sur-Scorff, tous les deux ans, le Carnaval Pourleth réuni chars humoristiques et chars fleuris qui font l’admiration de tous tant leur réalisation requiert de patience et de minutie ! Belles rencontres et convivialité garanties ! La manifestation soufflera en 2026 ses 100 bougies et accueillera pas moins de 15 chars fleuris et humoristiques ! La veille du défilé, le comité proposera une soirée festive (restauration, musique…). .
Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Carnaval Pourleth fête son centenaire ! Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan