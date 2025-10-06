Le Carnaval Pourleth fête son centenaire ! Guémené-sur-Scorff

Le Carnaval Pourleth fête son centenaire !

En 1925, des Guémenois organisèrent un carnaval pour la Mi-Carême. Malgré quelques années d’interruption, des changements d’appellation et de date, la tradition a perduré. Désormais, à Guémené-sur-Scorff, tous les deux ans, le Carnaval Pourleth réuni chars humoristiques et chars fleuris qui font l’admiration de tous tant leur réalisation requiert de patience et de minutie ! Belles rencontres et convivialité garanties ! La manifestation soufflera en 2026 ses 100 bougies et accueillera pas moins de 15 chars fleuris et humoristiques ! La veille du défilé, le comité proposera une soirée festive (restauration, musique…). .

Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne

