Le centre-bourg : balade au cœur du vieux Saint-Cyr et de ses vestiges médiévaux, Ancienne église, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Le centre-bourg : balade au cœur du vieux Saint-Cyr et de ses vestiges médiévaux 19 et 20 septembre Ancienne église Rhône

Visite guidée gratuite et sans inscription, par tranches de trente minutes et sans limitation de participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez au cœur du passé et laissez-vous guider à travers l’histoire méconnue du village de Saint-Cyr. Héritier d’un riche passé médiéval remontant au XIIe siècle, le site dévoile encore les traces de son ancienne autorité : vestiges de murailles, tours imposantes et éléments architecturaux remarquables. Au fil d’une promenade d’environ trente minutes, parcourez l’ancienne enceinte, le donjon, l’église d’autrefois et les témoins silencieux d’un patrimoine préservé.

Ancienne église 5 Rue des Écoles, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, France Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69450 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle du château de Saint-Cyr à l’origine (XIIe siècle) , l’église est réaménagée au XVIIIe siècle par le curé Ranchon, puis désaffectée en 1872. En 1880, elle est transformée en école publique. En 1911, l’église devient une salle des fêtes. La partie orientale est constituée du choeur de l’ancienne église romane, couvert d’une coupole sur trompes. Présence de décors peints dans le cul-de-four de l’abside, correspondant à des campagnes picturales allant du 14e au XVIIe siècle. La partie occidentale, plus récente, est occupée par un bâtiment construit en 1880 pour abriter l’école.

Plongez au cœur du passé et laissez-vous guider à travers l’histoire méconnue du village de Saint-Cyr. Héritier d’un riche passé médiéval remontant au XIIe siècle, le site dévoile encore les traces :…

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