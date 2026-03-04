Le Centre fête la Musique !, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Le Centre fête la Musique ! Samedi 14 mars, 10h30 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Tout au long de la journée, les ateliers des professeur·e·s de : Catalyse, CEC André-Chavanne, CMG, eMa, Institut Jacques-Dalcroze, La Bulle d’Air et l’Ondine Genevoise, prennent possession des scènes.

Des élèves de tous âges et de tous niveaux se succèdent, des premières expériences scéniques aux prestations les plus affirmées. La programmation sera ponctuée de moments de partage uniques entre professeur·e·s et élèves.

Concerts gratuits de 10h30 à 21h30 dans les deux salles du Centre : le Chaudron et l’Auditorium Ansermet.

Petite restauration et buvette ouvertes toute la journée.

Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève

Le samedi 14 mars, la musique prend possession du Centre des Musiques Actuelles de Genève pour une journée de concerts non-stop.

©Jacques Apothéloz