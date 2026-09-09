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AGENDA · Réauville

Le Cercle de Lecture Chez Paulette Réauville

jeudi 10 septembre 2026 · Chez Paulette · Réauville

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Chez Paulette
Adresse
30 route d'Allan
Ville
26230 Réauville
Département
Drôme
Tarif

Réauville

Le Cercle de Lecture

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 16:00:00
fin : 2026-09-10 18:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Amoureux des livres, curieux et rêveurs, nous vous invitons chaque mois à partager un moment convivial autour de vos coups de cœur littéraires du moment.
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Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 77 68  associationdubourg@gmail.com

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English :

Every month, we invite you to share a convivial moment around your literary favorites of the moment.

L’événement Le Cercle de Lecture Réauville a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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