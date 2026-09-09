Informations pratiques

Réauville

Sous l’chantier, la plage

Réauville Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:30:00

fin : 2026-09-09 19:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Entre théâtre et cirque, cette création questionne notre rapport au travail, au temps qui passe et aux rêves que l’on laisse parfois de côté. Un spectacle tout public, profondément humain, porté par l’humour, le mouvement et l’imaginaire.

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Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com

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English :

Blurring the lines between theater and circus, this production explores our relationship with work, the passage of time, and the dreams we sometimes set aside. A show for all ages, deeply human, driven by humor, movement, and imagination.

L’événement Sous l’chantier, la plage Réauville a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes