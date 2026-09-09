Sous l’chantier, la plage Réauville
mercredi 9 septembre 2026 · Réauville
Informations pratiques
Réauville
Sous l’chantier, la plage
Réauville Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:30:00
fin : 2026-09-09 19:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Entre théâtre et cirque, cette création questionne notre rapport au travail, au temps qui passe et aux rêves que l’on laisse parfois de côté. Un spectacle tout public, profondément humain, porté par l’humour, le mouvement et l’imaginaire.
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Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com
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English :
Blurring the lines between theater and circus, this production explores our relationship with work, the passage of time, and the dreams we sometimes set aside. A show for all ages, deeply human, driven by humor, movement, and imagination.
L’événement Sous l’chantier, la plage Réauville a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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