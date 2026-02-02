Le cercle des curieux Nom de code Marichiweu Théâtre du Péglé Mont-de-Marsan

Le cercle des curieux Nom de code Marichiweu

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Le cercle des curieux (école du spect-acteur) en collaboration avec la compagnie du Théâtre des Lumières invite les spectateurs à échanger leur regard porté sur les spectacles proposés dans la formule Combo Création.

Sous la houlette des comédiens de la compagnie montoise, ce temps où chacun confronte ses impressions sera aussi un temps de découvertes artistiques.

Il sera suivi d’une auberge espagnole pour un moment de partage, d’échanges et de convivialité. .

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 14 85 billetterie@theatredegascogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le cercle des curieux Nom de code Marichiweu

L’événement Le cercle des curieux Nom de code Marichiweu Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Mont-de-Marsan