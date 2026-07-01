Le cerveau mou de l’existence, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Le cerveau mou de l’existence 29 et 30 août Théâtre de l’Orangerie

Tarif tout roule, vive la culture ! : 30.-

Tarif normal : 25.-

Tarif ce mois-ci, c’est un peu compliqué : 20.-

AVS, AI, Chômage : 15.-

Etudiant·es, – de 20 ans : 15.-

Professionnel : 15.-

Carte 20ans20francs : 11.-

Membre groupement de seniors : 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T20:45:00+02:00

Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:15:00+02:00

Bienvenue dans Le cerveau mou de l’existence : un endroit confortable et légèrement inquiétant. Un paysage de matelas roses où cinq danseur·euses se déplacent comme un seul corps, glissent, tombent, se relèvent, s’emmêlent, comme si une pensée en entraînait une autre.

Ici, tout ressemble à ce qui se passe dans une tête quand on essaie de se calmer : une chanson qui revient en boucle, une envie de bailler, un souvenir d’adolescence, une peur qui surgit sans prévenir, un tuto YouTube qui réapparaît comme par magie. Entre musique, images et mouvements, le collectif Foulles transforme la boîte crânienne en terrain de jeu et nos pensées en chorégraphie.

Concept, chorégraphie : Collectif Foulles : Collin Cabanis, Auguste de Boursetty, Délia Krayenbühl, Emma Saba & Fabio Zoppelli

Performance : Collin Cabanis, Auguste de Boursetty, Délia Krayenbühl, Clovis Maillet, Fabio Zoppelli

Montage musical : Nygel Panasco

Régie : Redwan Reys

Regard extérieur : Lisa Laurent, Emma Saba

Référent médiéval : Clovis Maillet

Production et diffusion : Maxine Devaud /oh la la – performing arts production

Coproduction : Belluard Bollwerk

Soutiens : Etat de Fribourg, Loterie Romande, Schweizerische Interpretenstiftung SIS, PREMIO – Prix d’encouragement pour les arts de la scène avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, de la Fondation Ernst Göhner et du Pour-cent culturel Migros

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629398 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Danse de Collectif Foulles

Clay Studio