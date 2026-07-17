Le chagrin des absents d’Ashur Etwebi, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Le chagrin des absents d’Ashur Etwebi Dimanche 20 septembre, 15h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre à 15h

Né à Tripoli en 1952, Ashur Etwebi est une figure majeure de la scène poétique libyenne. Appartenant à la génération des années 1970 qui a révolutionné l’écriture poétique en Libye et l’a ancrée dans la modernité, il s’en distingue néanmoins par une poésie méditative riche d’une mythologie personnelle et d’un regard lucide sur le monde, qui n’a rien perdu de sa fraîcheur et de sa capacité d’étonnement. Le chagrin des absents réunit les poèmes d’ Ashur Etwebi, écrits depuis la Norvège où il a trouvé refuge. S’y mêle le chagrin en rapport évident avec les événements récents qui ont marqué l’histoire de la Lybie et la sérénité propre à son « chant du monde » où la nature est très présente.

Sur inscriptions : 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 40 »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Lecture-concert par Nathalie Vinot – Quinzaine littéraire