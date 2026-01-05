Le Chant de la Terre Antony Hermus Rouen

Le Chant de la Terre Antony Hermus

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-14 19:20:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Durée 1h20, sans entracte

Une soirée dédiée à la beauté de la nature et à la profondeur des émotions humaines qui réunit grandes voix et grand orchestre. Au début

du XXe siècle, le regard tourné vers l’Orient, des compositeurs insufflent un supplément d’âme à la musique européenne. Gustav Mahler, en particulier, s’inspire des vers du poète Li Bai pour composer une symphonie en six chants, célébrant la connexion entre l’homme et la nature. Les racines des saules, les étangs paisibles et le clair de lune composent une fresque sonore où chaque note résonne comme un écho de notre humanité. L’Orchestre au grand complet y est un monde, une géographie sentimentale dont la boussole pointe toujours vers la Terre.

Dans le cadre de la saison Unanimes !, initiative de l’Association Française des Orchestres

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

