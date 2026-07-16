Le chant des Lions, Salle Le Vallon, Landivisiau

Informations pratiques

Le chant des Lions Vendredi 5 février 2027, 20h30 Salle Le Vallon Finistère

Tarif A

Normal 26 €

Réduit 21 €

Jeune 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:50:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:50:00+01:00

1933. Germaine Sablon, chanteuse lyrique à la carrière brisée par les aléas de la vie, tente de retrouver la lumière des projecteurs en se produisant dans un cabaret de la capitale. Ce soir-là, dans le public, elle se retrouve face à Joseph Kessel, journaliste charmeur, auteur et aviateur aventureux, incarné par l’excellent Éric Chantelauze.

Leur coup de foudre est immédiat. Mais la guerre éclate et va transformer la vie de ces deux amants.

Il se dit que les histoires d’amour finissent souvent mal. Certaines ont cependant le pouvoir de changer le cours de l’Histoire. Aujourd’hui toutes les chansons de Germaine Sablon sont tombées dans l’oubli… Toutes, sauf une. Celle qu’ils ont créée ensemble : le fameux Chant des partisans.

Un spectacle subtilement équilibré entre réalité et fiction, qui rend hommage à une femme (magnifiquement interprétée par la lumineuse Marina Pangos) aussi exceptionnelle que l’homme qu’elle a aimé passionnément.

Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Quand la passion amoureuse rencontre le souffle de la Résistance, une chanson peut devenir un symbole éternel de liberté.