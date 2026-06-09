Le chant des oiseaux La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Le chant des oiseaux

Lundi 11 janvier 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-11 20:00:00

fin : 2027-01-11

Date(s) :

2027-01-11

Un voyage musical tout en douceur, avec le duo Birds on a Wire et la Maîtrise du Conservatoire de Marseille.

Voilà près d’une quinzaine d’années que Rosemary Standley mêle sa voix à celle de la chanteuse et violoncelliste Dom La Nena. Un duo qui métamorphose avec une même délicatesse les airs baroques, les chants traditionnels d’Amérique latine et les chansons pop ou rock gravées dans notre mémoire collective.







Pour Le Chant des Oiseaux, les deux musiciennes s’entourent sur scène d’un choeur de jeunes, la Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, pour étendre encore davantage leur territoire sensible. Compositions inédites et morceaux ré-arrangés issus des différents albums du duo, prennent leur envol et nous élèvent avec eux.







Birds on a Wire (Rosemary Standley et Dom La Nena) et la Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A gentle musical voyage, with the duo Birds on a Wire and the Maîtrise du Conservatoire de Marseille.

L’événement Le chant des oiseaux Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille