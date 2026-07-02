Le chant du sabre, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Le chant du sabre Mardi 10 novembre, 19h30 La Cité Bleue

CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T19:30:00+01:00 – 2026-11-10T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T19:30:00+01:00 – 2026-11-10T21:00:00+01:00

Dans une société où le rythme effréné laisse peu d’espace à l’introspection, un homme choisit de se retirer. Seul, il avance en quête de réponses sur le but de son existence et de sa place dans ce monde. Son cheminement est au cœur du Chant du sabre, spectacle au croisement du chant choral et du théâtre nō.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/le-chant-du-sabre »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

La rencontre entre un artiste nō et un chœur

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