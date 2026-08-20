Le chanvre: tradition et avenir, Villy-en-Auxois 21350, Villy-en-Auxois
samedi 19 septembre 2026 · Villy-en-Auxois 21350 · Villy-en-Auxois
Informations pratiques
Le chanvre: tradition et avenir 19 et 20 septembre Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans les vallées de l’Auxois, la culture et le tissage du chanvre textile étaient très répandus jusqu’au milieu du 19e siècle. Il en subsiste de nombreux témoignages que l’association Essor des Vallées de l’Auxois s’efforce de mettre en valeur, tout en faisant le lien entre tradition et avenir.
Lors de ces deux journées de découverte trois lieux d’exposition sont proposés. Rue Larcher est présenté le travail traditionnel sur les tiges de chanvre : rouissage, tillage, cardage. Rue du Château, se situe l’atelier Picard où sera présenté un métier à tisser ancien à bras et expliquée la technique du tissage. Au château, seront exposés des textiles techniques, des vêtements, des produits alimentaires et cosmétiques. Un producteur y animera une causerie à 15h30, les deux jours, sur le thème du chanvre dans le bâtiment.
Villy-en-Auxois 21350 rue du château, 21350 Villy-en-Auxois Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0681867095 http://www.evauxois.org Villy-en-Auxois est un village de la vallée de l’Ozerain, situé entre Sombernon et Flavigny-sur-Ozerain. C’est un pays de bocages où domine l’élevage de bovins. Il a été un lieu de culture et de tissage du chanvre textile, comme de nombreux villages de l’Auxois. Il est le point de départ de sentiers de randonnées qui permettent de découvrir un riche patrimoine. accès routes D9, D26
parkings
Dans les vallées de l’Auxois, la culture et le tissage du chanvre textile étaient très répandus jusqu’au milieu du 19e siècle. Il en subsiste de nombreux témoignages que l’association Essor des de de…
© association Essor des Vallées de l’Auxois
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