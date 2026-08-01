Informations pratiques

Fontiers-Cabardès

LE CHAT BARRÉ REINE & MOUSTACHE

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez vivre une soirée magnifique placée sous le signe du rire, de la liberté et de la bonne humeur avec deux spectacles de théâtre et

cabaret

Au programme

– Dès 20h prenez le contrôle de la playlist avec le Bar à Vinyls ! Choisissez votre vinyle préféré et nous le mettons sur la platine.

A 21h Découvrez REINE, un spectacle théâtre tout public de la Compagnie le brame de la grue. Reine mène avec une énergie débordante un combat sanguinaire contre … Les moulins à vent de son imaginaire !

– A 22h 30 Laissez vous surprendre par l’incroyable Moustache Cabaret un cabaret queer et rocambolesque. Ici, les genres se confondent et les corps s’affichent sans filtre. Moustachu(e)s, fardé(e)s, poilu(e)s, pailleté(e)s, iels forment une mosaïque déjantée, un cabaret contemporain à ne surtout pas rater !

Que vous soyez amateur de spectacles vivants, curieux ou simplement en quête d’une soirée originale, les Cabarets du Chat vous ouvrent leur portes pour un moment convivial et plein d’émotions. Nous vous attendons !

* ouverture du site à 19h

* Parking, bar et restauration sur place

.

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a wonderful evening filled with laughter, freedom, and good cheer, featuring two theater and

cabaret performances

On the program:

– Starting at 8 p.m.: Take control of the playlist at the Vinyl Bar! Pick your favorite vinyl record, and we’ll spin it for you.

At 9 p.m.: Discover REINE, a theater show for all ages by the Compagnie Le Brame de la Grue. With boundless energy, Reine wages a fierce battle against… the windmills of her imagination!

– At 10:30 p.m.: Let yourself be surprised by the incredible “Moustache Cabaret”—a queer and outrageous cabaret. Here, gender boundaries blur and bodies are displayed without filters. Moustachioed, made-up, hairy, and glitter-covered, they form a wild mosaic—a contemporary cabaret you definitely won’t want to miss!

Whether you’re a fan of live performances, simply curious, or just looking for a unique night out, Les Cabarets du Chat welcomes you for a fun and exciting evening. We look forward to seeing you!

* Doors open at 7:00 p.m.

* Parking, bar, and dining available on site

L’événement LE CHAT BARRÉ REINE & MOUSTACHE Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-30 par