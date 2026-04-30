Le chat qui pète Festival Street Art Place de l’Église Bord-Saint-Georges
Le chat qui pète Festival Street Art Place de l’Église Bord-Saint-Georges vendredi 5 juin 2026.
Bord-Saint-Georges
Le chat qui pète Festival Street Art
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Réalisation de fresque géante.
Food truck, atelier, musique, DJ, exposition. .
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le chat qui pète Festival Street Art
L’événement Le chat qui pète Festival Street Art Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par Creuse Confluence Tourisme