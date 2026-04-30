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Le chat qui pète Festival Street Art Place de l’Église Bord-Saint-Georges

Le chat qui pète Festival Street Art Place de l’Église Bord-Saint-Georges

Le chat qui pète Festival Street Art Place de l’Église Bord-Saint-Georges vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Bar le chat qui pète

Ville : 23230 Bord-Saint-Georges

Département : Creuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bord-Saint-Georges

Le chat qui pète Festival Street Art

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Réalisation de fresque géante.
Food truck, atelier, musique, DJ, exposition.   .

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00 

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English : Le chat qui pète Festival Street Art

L’événement Le chat qui pète Festival Street Art Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par Creuse Confluence Tourisme

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