Le chat qui pète Festival Street Art Place de l’Église Bord-Saint-Georges

Bord-Saint-Georges

Le chat qui pète Festival Street Art

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Réalisation de fresque géante.

Food truck, atelier, musique, DJ, exposition. .

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00

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English : Le chat qui pète Festival Street Art

L’événement Le chat qui pète Festival Street Art Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par Creuse Confluence Tourisme