LE CHÂTEAU AMBULANT (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse samedi 25 juillet 2026.

Toulouse

LE CHÂTEAU AMBULANT (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

L’histoire de Sophie, une jeune chapelière peu sûre d’elle, transformée en vieille dame par une sorcière jalouse. Sa seule chance de conjurer le sort un jeune magicien égoïste demeurant dans un extraordinaire château ambulant. Probablement le film le plus fou, le plus dense, le plus complexe mais aussi le plus limpide du magicien japonais Hayao Miyazaki, qui adapte ici très librement Le Château de Hurle de la romancière Diana Wynne Jones. Un conte écologique et antimilitariste sur les apparences, les faux-semblants et les masques, mais aussi sur la jeunesse et la beauté.

Hayao Miyazaki, 2004. Japon. 119 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement LE CHÂTEAU AMBULANT (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE