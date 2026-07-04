Le château des Carpathes La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Le château des Carpathes

Mercredi 16 décembre 2026 de 19h à 20h30.

Du jeudi 17 au vendredi 18 décembre 2026 de 14h15 à 15h45 et de 20h à 21h45.

Les après-midi séances réservées aux scolaires

Le soir tout public.

Samedi 19 décembre 2026 de 16h à 17h30. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 16:00:00

fin : 2026-12-19 17:30:00

Date(s) :

2026-12-16 2026-12-17 2026-12-19

Mêlant théâtre, chant et musique jazz, cette adaptation contemporaine du roman de Jules Verne nous entraîne dans un suspense haletant.

Dans un village de Transylvanie, le château du baron de Gortz défraie la chronique. Depuis quelques jours, une fumée s’en échappe. Serait-il à nouveau habité ou bien hanté ? Bien décidé à percer le mystère qui plane sur cette étrange demeure, le comte Franz de Telek se lance dans une expédition périlleuse.



Fascinée par cette oeuvre, Émilie Capliez s’amuse avec les codes de l’univers de Jules Verne. Dans ce spectacle de théâtre musical, créé en complicité avec la trompettiste Airelle Besson, elle a pris la liberté d’actualiser le texte pour valoriser les personnages féminins. Au milieu d’un décor en mouvement, trois instrumentistes, une actrice-chanteuse et quatre comédien·nes font vivre ce récit envoûtant, d’une auberge à un cabaret, d’une forêt profonde au château. Ces tableaux sublimes révèlent le charme intemporel de l’auteur, son goût pour l’aventure, nourri de sciences et de fantastique.



Le vendredi 18 audiodescription du spectacle par Audrey Laforce précédée d’une visite tactile des décors à 18h15 .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Combining theater, singing and jazz music, this contemporary adaptation of Jules Verne’s novel takes us on a breathtaking journey of suspense.

L’événement Le château des Carpathes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille