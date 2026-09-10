Le château raconté par les marionnettes, Domaine de Grosbois, Marolles-en-Brie

Informations pratiques

Le château raconté par les marionnettes Samedi 19 septembre, 11h30 Domaine de Grosbois Val-de-Marne

10€/pers. – nombre de place limitée – sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Lors de cette visite théâtralisée du château, deux marionnettistes redonnent vie aux enfants du Maréchal Berthier afin de vous transporter au début du XIXe siècle.

Accompagnés par leur gouvernante et servante en costume d’époque, Alexandre et sa petite soeur Lina vous invitent à les suivre lors de leurs rituels quotidiens. Vous assistez ainsi au réveil d’Alexandre puis au petit déjeuner des enfants, à leurs activités et jeux, traversant les salles du château et son histoire. Vous découvrez la vie de ces jeunes aristocrates lors d’une visite ponctuée de charmantes saynètes et de petites comptines anciennes (Frère Jacques, le Petit Lucas, l’Alouette sur la branche et Malbrough).

Une belle initiation à l’histoire pour de jeunes enfants de 3 à 7 ans.

Domaine de Grosbois 46 avenue de Grosbois 94440 Marolles-en-Brie Marolles-en-Brie 94440 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 22 https://www.domainedegrosbois.com/ https://www.facebook.com/people/Domaine-De-Grosbois/100063518625223/?locale=fr_FR;https://twitter.com/MuseeduTrot [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-chateau-racontee-par-les-marionnettes »}] Le Domaine de Grosbois

Situé aux portes de la capitale, à moins de 15 km de l’hippodrome de Paris-Vincennes, le domaine de Grosbois conjugue élégamment patrimoine historique et activité hippique dans un cadre naturel d’exception. Plus de 400 hectares sont ainsi dévolus à l’entraînement du trotteur français.

Dissimulé derrière son enceinte, le centre d’entrainement de Grosbois compte tout ce qu’un sportif de haut niveau peut espérer en termes d’équipement, d’infrastructures et de services. Une équipe d’une trentaine d’hommes assure au quotidien son fonctionnement et ce par tous les temps, garantissant ainsi un vivier de partants pour les courses de Vincennes. C’est donc un formidable outil de travail qui en pleine saison, peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux.

Mais bien plus qu’un complexe sportif, Grosbois est devenu au fil des ans un hymne à la gloire de la discipline. Installés au rez-de-chaussée du château depuis 2010, le musée des courses au trot et son centre de documentation pérennisent la mémoire du trot et lui rendent ses lettres de noblesse. Parking sur le domaine face au château

Visite théâtralisée

Credit : Bas-les-pattes