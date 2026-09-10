Visite guidée du château de Grosbois, Domaine de Grosbois, Marolles-en-Brie

Informations pratiques

Visite guidée du château de Grosbois Samedi 19 septembre, 11h00 Domaine de Grosbois Val-de-Marne

Tarif réduit : 10€ / Tarif jeune (-12ans) : 5€ / Gratuité : -7ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À la suite de votre guide, pénétrez dans cette demeure historique et parcourez, de salon en salon, plus de quatre siècles d’histoire de France. De la salle à manger avec ses peintures murales Louis XIII à la bibliothèque Restauration réalisée par le fils du Maréchal Berthier, vous découvrirez tous les grands styles français.

Vous aurez, alors, le sentiment de pénétrer dans l’intimité d’une grande famille de l’aristocratie, la demeure de campagne des Princes de Wagram. Restée dans la famille pendant plus de 150ans, elle a conservé la grande majorité de son mobilier et bénéficie à cet effet d’une très belle collection pour la période napoléonienne. Vous marcherez ainsi sur les pas de l’Empereur en traversant le Salon de l’Empereur puis la vaste Galerie des Batailles commandée par le Maréchal Berthier pour recevoir avec faste son suzerain et sa cour. La bibliothèque du château rassemble plus de 3 000 ouvrages militaires, scientifiques et historiques ainsi que des cartes et plans de bataille.

Le château de Grosbois est classé depuis 1948 sur la liste des Monuments historiques. Il appartient depuis 1962 à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français, qui assure la conservation et la valorisation de ce patrimoine exceptionnel.

Domaine de Grosbois 46 avenue de Grosbois 94440 Marolles-en-Brie Marolles-en-Brie 94440 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 22 https://www.domainedegrosbois.com/ https://www.facebook.com/people/Domaine-De-Grosbois/100063518625223/?locale=fr_FR;https://twitter.com/MuseeduTrot [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-chateau-7 »}] Le Domaine de Grosbois

Situé aux portes de la capitale, à moins de 15 km de l’hippodrome de Paris-Vincennes, le domaine de Grosbois conjugue élégamment patrimoine historique et activité hippique dans un cadre naturel d’exception. Plus de 400 hectares sont ainsi dévolus à l’entraînement du trotteur français.

Dissimulé derrière son enceinte, le centre d’entrainement de Grosbois compte tout ce qu’un sportif de haut niveau peut espérer en termes d’équipement, d’infrastructures et de services. Une équipe d’une trentaine d’hommes assure au quotidien son fonctionnement et ce par tous les temps, garantissant ainsi un vivier de partants pour les courses de Vincennes. C’est donc un formidable outil de travail qui en pleine saison, peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux.

Mais bien plus qu’un complexe sportif, Grosbois est devenu au fil des ans un hymne à la gloire de la discipline. Installés au rez-de-chaussée du château depuis 2010, le musée des courses au trot et son centre de documentation pérennisent la mémoire du trot et lui rendent ses lettres de noblesse. Parking sur le domaine face au château

Visite commentée

JL LAMAERE-SETF