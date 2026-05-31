Le chef d’œuvre inconnu, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon
Le chef d’œuvre inconnu, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon samedi 4 juillet 2026.
Le chef d’œuvre inconnu 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse
Tarifs : de 12 € à 23 € • Dès 12 ans • Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:40:00+02:00 – 2026-07-04T15:55:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:40:00+02:00 – 2026-07-25T15:55:00+02:00
À Paris, au début du XVIIe siècle, trois peintres devisent sur leur art. L’un est un jeune inconnu promis à la gloire : Nicolas Poussin. Le deuxième, Franz Porbus, portraitiste du roi Henri IV, est dans la plénitude de son talent et au faîte de sa renommée. Le troisième, le vieux Maître Frenhofer, personnage imaginé par Balzac, a côtoyé les plus grands maîtres et assimilé leurs leçons. Il met la dernière main dans le plus grand secret à un mystérieux « chef-d’oeuvre ». Il faudra que Gillette, la compagne de Poussin, en qui Frenhofer espère trouver le modèle idéal, soit admise dans l’atelier du peintre, pour que Porbus et Poussin découvrent le tableau dont Frenhofer gardait jalousement le secret… Cette découverte les plongera dans la stupéfaction !
- De : de Honoré de BALZAC
- Mise en scène de : Michel FAVART
- Adaptation et interprétation : Catherine AYMERIE
- Décor et Costumes : Florence EVRARD
- Lumières : Kostas ASMANIS
- Musique et Son : Massimo TRASENTE
- Production : Cie Théâtre de la Rencontre (Lic. D-2024-003338)
- Presse : Catherine GUIZARD – LA STRADA
- Diffusion : Catherine Jullemier – Pluie d’artistes
Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-le-petit-louvre.tickandlive.com/evenement/le-chef-doeuvre-inconnu »}]
Une histoire fantastique et fascinante à partir d’un mystérieux tableau.
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