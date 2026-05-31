Le chef d’œuvre inconnu, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Le chef d’œuvre inconnu 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Tarifs : de 12 € à 23 € • Dès 12 ans • Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:40:00+02:00 – 2026-07-04T15:55:00+02:00

Fin : 2026-07-25T14:40:00+02:00 – 2026-07-25T15:55:00+02:00

À Paris, au début du XVIIe siècle, trois peintres devisent sur leur art. L’un est un jeune inconnu promis à la gloire : Nicolas Poussin. Le deuxième, Franz Porbus, portraitiste du roi Henri IV, est dans la plénitude de son talent et au faîte de sa renommée. Le troisième, le vieux Maître Frenhofer, personnage imaginé par Balzac, a côtoyé les plus grands maîtres et assimilé leurs leçons. Il met la dernière main dans le plus grand secret à un mystérieux « chef-d’oeuvre ». Il faudra que Gillette, la compagne de Poussin, en qui Frenhofer espère trouver le modèle idéal, soit admise dans l’atelier du peintre, pour que Porbus et Poussin découvrent le tableau dont Frenhofer gardait jalousement le secret… Cette découverte les plongera dans la stupéfaction !

De : de Honoré de BALZAC

de Honoré de BALZAC Mise en scène de : Michel FAVART

Michel FAVART Adaptation et interprétation : Catherine AYMERIE

Catherine AYMERIE Décor et Costumes : Florence EVRARD

Florence EVRARD Lumières : Kostas ASMANIS

Kostas ASMANIS Musique et Son : Massimo TRASENTE

Massimo TRASENTE Production : Cie Théâtre de la Rencontre (Lic. D-2024-003338)

Cie Théâtre de la Rencontre (Lic. D-2024-003338) Presse : Catherine GUIZARD – LA STRADA

Catherine GUIZARD – LA STRADA Diffusion : Catherine Jullemier – Pluie d’artistes

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-le-petit-louvre.tickandlive.com/evenement/le-chef-doeuvre-inconnu »}]

Une histoire fantastique et fascinante à partir d’un mystérieux tableau.