Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès Route de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès

Dimanche 4 octobre 2026. Route de Cacharel Bouvaù d’Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès à cheval ou en calèche départ du bouvaù d’Aubanel jusqu’à Méjanes.

À cheval ou en calèche, départ à 8h30 du Bouvaù d’Aubanel jusqu’au domaine de Méjanes.



Infos www.mejanes-camargue.fr .

Route de Cacharel Bouvaù d’Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 62

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English :

The Méjanes trail along the Vaccarès river on horseback or in a horse-drawn carriage from the Aubanel bouvaù to Méjanes.

L’événement Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer