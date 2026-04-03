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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès Route de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer

dimanche 4 octobre 2026 · Route de Cacharel · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Route de Cacharel
Adresse
Bouvaù d'Aubanel
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès

Dimanche 4 octobre 2026. Route de Cacharel Bouvaù d’Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès à cheval ou en calèche départ du bouvaù d’Aubanel jusqu’à Méjanes.
À cheval ou en calèche, départ à 8h30 du Bouvaù d’Aubanel jusqu’au domaine de Méjanes.

Infos www.mejanes-camargue.fr   .

Route de Cacharel Bouvaù d’Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Méjanes trail along the Vaccarès river on horseback or in a horse-drawn carriage from the Aubanel bouvaù to Méjanes.

L’événement Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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