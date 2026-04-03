Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès Route de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 4 octobre 2026 · Route de Cacharel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès
Dimanche 4 octobre 2026. Route de Cacharel Bouvaù d’Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès à cheval ou en calèche départ du bouvaù d’Aubanel jusqu’à Méjanes.
À cheval ou en calèche, départ à 8h30 du Bouvaù d’Aubanel jusqu’au domaine de Méjanes.
Infos www.mejanes-camargue.fr .
Route de Cacharel Bouvaù d’Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 62
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English :
The Méjanes trail along the Vaccarès river on horseback or in a horse-drawn carriage from the Aubanel bouvaù to Méjanes.
L’événement Le chemin de Méjanes le long du Vaccarès Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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