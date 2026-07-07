Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert Rue Lambert-Leforestier Bayeux

Informations pratiques

Bayeux

Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert

Rue Lambert-Leforestier Cathedrale Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Concert exceptionnel à la Cathédrale de Bayeux

Sous la direction de James Andrews, cet ensemble proposera un programme d’environ une heure consacré à la musique sacrée, faisant dialoguer la grande tradition chorale anglaise avec des chefs-d’oeuvre du répertoire liturgique catholique.

La Cathédrale de Bayeux aura l’immense plaisir d’accueillir le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) pour un concert exceptionnel le vendredi 10 juillet à 18h00.

Sous la direction de James Andrews, cet ensemble proposera un programme d’environ une heure consacré à la musique sacrée, faisant dialoguer la grande tradition chorale anglaise avec des chefs-d’oeuvre du répertoire liturgique catholique.

Cette étape à Bayeux, inscrite dans le cadre de leur tournée en France, offrira une occasion rare d’entendre ce choeur dans l’écrin spirituel et acoustique exceptionnel de la cathédrale.

Le programme sera composé d’une sélection parmi les oeuvres suivantes

Maurice Duruflé Agnus Dei

Louis Vierne Kyrie

Philip Stopford Ave Verum Corpus

Henry Balfour Gardiner Te Lucis ante Terminum

Charles Wood Oculi Omnium

Anima Christi

William Byrd Messe à quatre voix Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei

Charles Villiers Stanford For Lo I Raise Up

John Ireland Greater Love Hath No Man

Samuel Sebastian Wesley Blessed Be the God and Father

Barry Rose Morning Glory

Philip Stopford In My Father’s House

Henry Hugh Pierson O Thou, the Central Orb

Entrée libre. .

Rue Lambert-Leforestier Cathedrale Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 48 48 emily.thorp@rayburntours.com

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English : Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert

A special concert at Bayeux Cathedral

Under the baton of James Andrews, this ensemble will present a programme lasting around an hour, devoted to sacred music, creating a dialogue between the great English choral tradition and masterpieces from the Catholic liturgical repertoire.

L’événement Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert Bayeux a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bayeux Intercom