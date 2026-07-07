Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert Rue Lambert-Leforestier Bayeux
vendredi 10 juillet 2026 · Rue Lambert-Leforestier · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert
Rue Lambert-Leforestier Cathedrale Bayeux Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Concert exceptionnel à la Cathédrale de Bayeux
Sous la direction de James Andrews, cet ensemble proposera un programme d’environ une heure consacré à la musique sacrée, faisant dialoguer la grande tradition chorale anglaise avec des chefs-d’oeuvre du répertoire liturgique catholique.
La Cathédrale de Bayeux aura l’immense plaisir d’accueillir le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) pour un concert exceptionnel le vendredi 10 juillet à 18h00.
Sous la direction de James Andrews, cet ensemble proposera un programme d’environ une heure consacré à la musique sacrée, faisant dialoguer la grande tradition chorale anglaise avec des chefs-d’oeuvre du répertoire liturgique catholique.
Cette étape à Bayeux, inscrite dans le cadre de leur tournée en France, offrira une occasion rare d’entendre ce choeur dans l’écrin spirituel et acoustique exceptionnel de la cathédrale.
Le programme sera composé d’une sélection parmi les oeuvres suivantes
Maurice Duruflé Agnus Dei
Louis Vierne Kyrie
Philip Stopford Ave Verum Corpus
Henry Balfour Gardiner Te Lucis ante Terminum
Charles Wood Oculi Omnium
Anima Christi
William Byrd Messe à quatre voix Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei
Charles Villiers Stanford For Lo I Raise Up
John Ireland Greater Love Hath No Man
Samuel Sebastian Wesley Blessed Be the God and Father
Barry Rose Morning Glory
Philip Stopford In My Father’s House
Henry Hugh Pierson O Thou, the Central Orb
Entrée libre. .
Rue Lambert-Leforestier Cathedrale Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 48 48 emily.thorp@rayburntours.com
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English : Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert
A special concert at Bayeux Cathedral
Under the baton of James Andrews, this ensemble will present a programme lasting around an hour, devoted to sacred music, creating a dialogue between the great English choral tradition and masterpieces from the Catholic liturgical repertoire.
L’événement Le Choeur de l’Abbey Gate College (Royaume-Uni) en concert Bayeux a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bayeux Intercom
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