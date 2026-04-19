Stage de Théâtre Jeux et création Salle Toulouse Lautrec Bayeux

Bayeux

Stage de Théâtre Jeux et création

Salle Toulouse Lautrec Rue des teinturiers (Place aux Pommes) Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-08

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-26

Stage 6/14 ans, jeux et création , 6h ensemble et un spectacle à la fin.

Entre 7 et 14 participants.

Tarif de 45 euros par participant.

Inscription par mail theatredeliens.contact@gmail.com.

3 fois 2h en 3 jours (soit le matin, soit l’après-midi).

Le premier jour, les inscrits se découvrent, on joue ensemble avec le corps, la voix, les émotions, l’imaginaire, l’espace scénique ; on apprend à se regarder avec bienveillance, à s’écouter avec respect, on accumule de quoi avoir très envie de se retrouver le lendemain.

Le deuxième jour, on choisit les personnages qu’on a envie d’incarner et, d’improvisations en improvisations, on invente une histoire commune.

Le troisième jour, on se costume et on répète pour présenter le spectacle créé en fin de stage devant nos invités (parents, famille, amis). .

Salle Toulouse Lautrec Rue des teinturiers (Place aux Pommes) Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com

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English : Stage de Théâtre Jeux et création

6/14 years course, games and creation, 6 hours together and a show at the end.

Between 7 and 14 participants.

Price: 45 euros per participant.

Registration by email theatredeliens.contact@gmail.com.

L’événement Stage de Théâtre Jeux et création Bayeux a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bayeux Intercom