LE CID de Dominique Thiel, Le Royal, Biarritz

LE CID de Dominique Thiel Dimanche 26 avril, 15h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Venez découvrir en direct au cinéma Le CID !

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://achat.royal-biarritz.com/reserver/F631171/D1777208400/VF/2238028/ »}]

Ciné-opéra Le Royal LE CID de Dominique Thiel