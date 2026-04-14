LE CID de Dominique Thiel, Le Royal, Biarritz
LE CID de Dominique Thiel, Le Royal, Biarritz dimanche 26 avril 2026.
LE CID de Dominique Thiel Dimanche 26 avril, 15h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Venez découvrir en direct au cinéma Le CID !
Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://achat.royal-biarritz.com/reserver/F631171/D1777208400/VF/2238028/ »}]
Ciné-opéra Le Royal LE CID de Dominique Thiel
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