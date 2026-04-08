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Le City s’anime ! City Stade Sables d’Olonne Nantes

Le City s’anime ! City Stade Sables d’Olonne Nantes

Le City s’anime ! City Stade Sables d’Olonne Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : City Stade Sables d'Olonne

Adresse : Rue des Sables d'Olonne

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-16

Fin : 2026-04-16

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Venez partager un goûter gratuit et participer aux animations avec les associations du quartier : sport, ateliers artistiques et nature, réparation de vélo… et open mic. Avec : le CSC Accoord des Bourderies, Optima, Môm’Nantes, Les Petits débrouillarts, Plan B , Regart’s, et l’association des Habitants de la Croix Bonneau et Nantes Métropole.

City Stade Sables d’Olonne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100


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