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Découverte de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Découverte de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Découverte de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Tarifs le jeudi en nocturne : 4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Découverte de l’exposition Plants and people Jeudi 30 avril, 19h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs le jeudi en nocturne : 4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Plants and people accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]
Visite guidée.

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