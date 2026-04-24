Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 28 mai 2026.
Tarnos
Le Club des Amateurs de Polars
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Un club destiné aux amateurs de polar et de littératures policières qui désirent rencontrer d’autres amateurs pour partager, débattre et échanger des coups de cœur.
Adultes Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 18h (durée 2h). .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English :
L’événement Le Club des Amateurs de Polars Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx
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