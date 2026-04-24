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Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Les Temps Modernes

Adresse : 1 Allée du Fils

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Tarnos

Le Club des Amateurs de Polars

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Un club destiné aux amateurs de polar et de littératures policières qui désirent rencontrer d’autres amateurs pour partager, débattre et échanger des coups de cœur.

Adultes Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 18h (durée 2h).   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

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English :

L’événement Le Club des Amateurs de Polars Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx

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